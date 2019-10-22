Сегодня ночью в Каспийском море произошло землетрясение

22 октября 2019 09:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 00:57 в Каспийском море вновь произошло землетрясение магнитудой 3,8, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.

Землетрясение было зафиксировано в 152 километров к востоку от станции Гала, в Каспийском море на глубине 53 километров.

Напомним, что вчера в Каспийском море также произошло землетрясение силой 4,3 балла. Землетрясение было зарегистрировано в 10:58 на глубине 62 километров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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