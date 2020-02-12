В Баку задержан сын экс-депутата
БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе Баку задержан сын экс-депутата Гюляр Ахмедовой, сообщили в среду Trend в правоохранительных органах.
В результате операции, проведенной на основании информации, поступившей в правоохранительные органы, был задержан автомобиль марки BMW, управляемый жителем Баку Ахмедовым Тогрулом Фикрет оглу (1987).
В ходе обыска машины в отделении "для перчаток" был обнаружен и изъят пистолет с полным магазином.
По факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, что задержанный является сыном экс-депутата Гюляр Ахмедовой, отбывавшей ранее срок в исправительном учреждении.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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