Судебное заседание по делу Закира Султанова отложено

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как сообщает в пятницу Trend, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева были выслушаны показания свидетелей. Однако стало известно, что некоторые свидетели не явились на заседание. Судья объявил, что из-за отсутствия свидетелей заседание не может быть продолжено.

Очередное заседание назначено на 10 сентября.

Отметим, что в результате расследования, проведенного Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, была получена информация о том, что начальник Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Султанов Закир Имран оглу злоупотреблял должностными полномочиями и допускал многочисленные противоправные действия, наносящие вред охраняемым законом интересам общества, государства и правам человека.

Во время обыска, проведенного СГБ 8 мая 2020 года в кабинете и квартире Закира Султанова, были найдены и изъяты различные заметки о денежных суммах, полученных должностными лицами Минкультуры, денежные средства в различных валютах, другие документы и вещественные доказательства, представляющие важность для дела.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Закир Султанов постоянно присваивал часть бюджетных средств, выделяемых на необходимые работы по охране, восстановлению, реконструкции исторических памятников и образцов культуры, являющихся многовековым культурным наследием и достоянием азербайджанского народа.

По уголовному делу были изучены материалы, связанные с выдачей разрешения на проведение работ по реконструкции в архитектурных зданиях, считающихся культурным наследием, в обмен на материальное вознаграждение.

По фактам злоупотребления служебным положением и присвоения в Службе государственной безопасности было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, и Закир Султанов был привлечен в качестве подозреваемого.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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