Житель Газаха подорвался на мине
БАКУ /Trend/ - Житель села Ханлыглар Газахского района Мамед Марданов, 1988 года рождения, погиб в результате подрыва на мине в районном селе Бала Джафарли.
Об этом сообщили Trend в cреду в пресс-службе МВД Азербайджана.
По факту ведется расследование.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)
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