БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана распространило информацию о попытке проведения несанкционированной акции в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"15 декабря около 12 часов группа лиц попыталась провести на Площади фонтанов акцию, несогласованную с органами исполнительной власти и являющуюся нарушением действующего в стране особого карантинного режима. Попытка была пресечена, эти лица были удалены с территории. Задержано несколько человек, которые не подчинились законным требованиям сотрудников правопорядка. После предупреждения они были отпущены", - говорится в сообщении МВД.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)