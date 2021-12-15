МВД Азербайджана распространило информацию о попытке проведения несанкционированной акции в Баку
БАКУ /Trend/ - МВД Азербайджана распространило информацию о попытке проведения несанкционированной акции в Баку, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"15 декабря около 12 часов группа лиц попыталась провести на Площади фонтанов акцию, несогласованную с органами исполнительной власти и являющуюся нарушением действующего в стране особого карантинного режима. Попытка была пресечена, эти лица были удалены с территории. Задержано несколько человек, которые не подчинились законным требованиям сотрудников правопорядка. После предупреждения они были отпущены", - говорится в сообщении МВД.
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)
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