На азербайджано-иранской границе проведена операция, есть задержанный - ГПС

БАКУ /Trend/ - 23 мая, около 00:20, на участке погранзаставы у села Мехдили Джебраильского района на служебной территории погранотряда "Горадиз" Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана пограничный наряд заметил, как неизвестный, двигаясь в направлении границы с Ираном, приблизился к инженерному заграждению, после чего вернулся обратно.

Как сообщили Trend в ГПС, пограничная застава была незамедлительно поднята по команде "В ружье!", а территория – перекрыта и взята под контроль. В результате проведенных пограничных оперативно - розыскных мероприятий около 01:40 был задержан автомобиль марки Mersedes E 190 черного цвета с государственным номерным знаком 90-DJ-159, движущийся с большой скоростью вдоль приграничной территории близ автомагистрали Джебраил-Горадиз.

При досмотре автомобиля, которым управлял житель Физулинского района Мамедов Нахид Ширзад оглу, 1987 года рождения, были обнаружены и изъяты 11 килограммов 885 граммов марихуаны и пять бутылок алкогольного напитка Millionaire.

По факту проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия, говорится в сообщении ГПС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)