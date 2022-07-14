Автомобиль Azersun Holding подорвался на мине в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - 14 июля на неразминированном участке территории села Даг Тумас Джебраильского района грузовой автомобиль подорвался на мине.

Об этом сообщили Trend в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Грузовик TM 62 P, принадлежащий ООО Azersun Holding, подорвался на противотанковой мине.

Пострадавший в результате взрыва водитель - житель Имишлинского района Мамедов Шамиль Фарахим оглу, 1996 года рождения, был доставлен в районную больницу.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)