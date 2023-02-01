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В Джалилабаде возбуждено уголовное дело в отношении директора школы

Происшествия Материалы 1 февраля 2023 15:29 (UTC +04:00)
В Джалилабаде возбуждено уголовное дело в отношении директора школы

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В прокуратуре Джалилабадского района было проведено расследование в связи с нарушениями в полной средней школе № 1 города Гейтепе Джалилабадского района.

Как сообщили в среду Trend в прокуратуре Джалилабадского района, в 2022 году в данной школе были выявлены обоснованные подозрения в причинении ущерба государственному бюджету в результате невыплаты заработной платы за учебные часы и внеклассные занятия.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение с использованием служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

Продолжается предварительное расследование.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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