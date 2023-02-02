В Шамкире задержан продавец "Калашникова" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Шамкирского района, был задержан житель района, ранее осужденный Ширхан Асланов, который пытался сбыть за 2000 манатов автомат Калашникова (АК) и комплектующие к нему.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Гянджинской региональной группы МВД Азербайджана, в сумке подозреваемого были обнаружены одна единица автомата АК, одна обойма и 16 патронов калибра 7,62 мм. В ходе осмотра у задержанного было обнаружено и изъято наркотическое вещество - героин.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Шамкирского района в январе текущего года в целях выявления и изъятия незаконно хранящихся боеприпасов и предотвращения возможных преступлений в будущем, было обнаружено и изъято 29 охотничьих ружей различных марок и калибров, принадлежащих жителям района.

Сотрудники полиции, принимая надлежащие меры в отношении владельцев оружия, проводят необходимые комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)