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В Гаджигабуле произошло землетрясение

Происшествия Материалы 13 июля 2023 10:27 (UTC +04:00)
В Гаджигабуле произошло землетрясение

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Гаджигабуле произошло землетрясение.

Об этом в четверг Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

По данным Бюро по изучению землетрясений, в 09:51 по местному времени в Гаджигабульском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 23 км.

По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.

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