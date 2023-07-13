БАКУ /Trend/ - В Гаджигабуле произошло землетрясение.

Об этом в четверг Trend сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА.

По данным Бюро по изучению землетрясений, в 09:51 по местному времени в Гаджигабульском районе произошло землетрясение магнитудой 3,4.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 23 км.

По словам гендиректора Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбана Йетирмишли, в Азербайджане каждый день происходят слабые подземные толчки, и это естественный процесс. Большинство зарегистрированных землетрясений не ощущаются.