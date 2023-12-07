Землетрясение не доставило проблем с движением судов в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:16 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Как передает в четверг Trend, в ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) сообщили, что проблем с движением судов не было.

"Движения судов продолжаются в обычном режиме", - говорится в сообщении ASCO.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км.

Землетрясение магнитудой от 3 до 5 баллов ощущалось в Алтыагадже, Сиязане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Гобустане и Абшеронском полуострове.

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