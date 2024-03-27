Кибермошенники проводят фейковые кампании от имени Umico Market (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Киберпреступники проводят фальшивые кампании от имени Umico Market, инновационной торговой платформы ООО "Competo".

Как передает в среду Trend, об этом сообщила Служба электронной безопасности Азербайджана.

Так, через приложения для обмена мгновенными сообщениями гражданам отправляются сообщения с обнадеживающими обещаниями.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам быть осторожными в таких случаях, при столкновении с информацией о кампаниях, проводимых какой-либо организацией, в первую очередь связаться с этой организацией или уточнить информацию, посетив официальный сайт организации.

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