Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

Кибермошенники проводят фейковые кампании от имени Umico Market (ФОТО)

Происшествия Материалы 27 марта 2024 16:14 (UTC +04:00)
Кибермошенники проводят фейковые кампании от имени Umico Market (ФОТО)

Читайте Trend в

Ильгар Шабанов
Ильгар Шабанов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Киберпреступники проводят фальшивые кампании от имени Umico Market, инновационной торговой платформы ООО "Competo".

Как передает в среду Trend, об этом сообщила Служба электронной безопасности Азербайджана.

Так, через приложения для обмена мгновенными сообщениями гражданам отправляются сообщения с обнадеживающими обещаниями.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам быть осторожными в таких случаях, при столкновении с информацией о кампаниях, проводимых какой-либо организацией, в первую очередь связаться с этой организацией или уточнить информацию, посетив официальный сайт организации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Кибермошенники проводят фейковые кампании от имени Umico Market (ФОТО)
Кибермошенники проводят фейковые кампании от имени Umico Market (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости