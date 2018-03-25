Modern Diplomacy: Истина о Бако Саакяне

БАКУ /Trend/ - Одной из основных проблем авторов, писавших об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, является неправильное использование терминологии, и существуют разные группы, которые злоупотребляют терминологией конфликта.

Об этом говорится в статье заведующего отделом анализа внешнеполитических вопросов Центра стратегических исследований (ЦСИ) при Президенте Азербайджанской Республики Джавида Велиева, опубликованной американским аналитическим ресурсом Modern Diplomacy.

Велиев отмечает, что некоторые авторы, например, как бывший посол США в Армении Джон Эванс намеренно злоупотребляет такими терминами. Джон Эванс представил Нагорный Карабах как «законное образование», а Бако Саакяна - «законным представителем», пишет автор.

По его словам, некоторые авторы в заголовке описывают Бако Саакяна как «лидера Нагорного Карабаха», хотя в самом тексте излагается иная позиция, по которой можно понять, что слово «лидер Нагорного Карабаха» в заголовке употреблялось непреднамеренно.

«Заголовки имеют очень большое значение, так как от них зависит количество читателей, в особенности учитывая, что через социальные сети можно массово распространить информацию», - говорится в статье.

Говоря о том, кто такой Бако Саакян, автор пишет, что он родился в Ханкенди, который являлся центром Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО).

«В 1988 году, прежде чем стать активистом сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, Бако Саакян занимал различные должности в НКАО. В 1990 году он присоединился к сепаратистскому военному движению в Нагорном Карабахе против Азербайджана. Саакян начал свою карьеру как ответственный человек за контрабанду оружия для сепаратистов Нагорного Карабаха из-за границы, но его отстранили за хищение денег. Как лидер сепаратистов, он был известен тем, что подкупал лояльность обычных людей наличными деньгами», - говорится в статье.

Во-вторых, по словам автора, Бако Саакян не может быть признан «законным представителем Нагорного Карабаха», поскольку проживающие там азербайджанцы были депортированы с их родных земель в 1988-1994 годах.

«Более 780 тысяч азербайджанцев были депортированы из Нагорного Карабаха в результате поддерживаемых Арменией военных операций, признанных во всем мире резолюциями Совета Безопасности ООН и других международных организаций как оккупация. В результате оккупации члены азербайджанской общины Нагорного Карабаха остаются вынужденными переселенцами в разных регионах Азербайджана. Таким образом, нагорно-карабахский регион состоял не только из армян, азербайджанское население там жило до того, как они были насильственно депортированы с родных земель», - пишет Велиев.

Автор далее отмечает, что Бако Саакян является представителем незаконного образования.

«Нагорный Карабах - международно признанная часть Азербайджана. Вопрос не в том, что ни одна страна в мире не признает сепаратистский режим в Нагорном Карабахе как независимое государство; достаточно просто взглянуть на карту Азербайджана на официальной странице ООН. На официальном сайте Госдепартамента США Нагорный Карабах указан в составе Азербайджана. И все же, несмотря на то, что ООН, а также Соединенные Штаты признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, Госдепартамент США предоставил визу Бако Саакяну. Выдавая визу сепаратистскому лидеру, правительство США косвенно поддерживает незаконную деятельность сепаратистов, в результате которой погибли тысячи людей и гражданское население было массово депортировано с родных земель», - говорится в статье.

Подводя итог, автор пишет, что преднамеренное или непреднамеренное злоупотребление терминологией армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, служит легализации незаконного образования на территории суверенного государства, что совершенно неприемлемо.

«Должностные лица и эксперты должны быть осторожны при выборе терминологии. Потому что сепаратизм является проблемой не только в евразийском пространстве, но, как мы видели в случае Каталонии, во всем мире», - отмечает Велиев.

(Автор: Ляман Зейналова )

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