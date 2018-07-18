Любые конструктивные контакты должны способствовать достижению главной цели урегулирования карабахского конфликта - МИД России

18 июля 2018 18:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Любые конструктивные контакты должны идти в общую копилку главной цели урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказала в среду на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend об итогах недавней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе.

«Любые конструктивные контакты, которые стороны предпринимают, должны идти в общую копилку главной цели и задачи урегулирования этой ситуации, этой проблемы. Я ещё раз хотела бы подчеркнуть, что итоги встречи, насколько она была плодотворной, полезной и перспективной, - всё-таки эти комментарии остаются за непосредственными участниками. Мы приветствуем всё, что обе стороны оценивают как шаг в направлении полного урегулирования или хотя бы продолжения диалога», - сказала Захарова.

Отметим, что в Брюсселе 12 июля прошла ознакомительная встреча между министром иностранных дел Азербайджана и министром иностранных дел Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов – Российская Федерация, Стефан Висконти – Франция и Эндрю Шофер – США).

Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Это была первая встреча на высшем уровне между сторонами в этом формате после выборов в Армении и Азербайджане.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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