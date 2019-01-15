Решение нагорно-карабахского конфликта обеспечит развитие региона - помощник президента Турции

БАКУ /Trend/ - Решение нагорно-карабахского конфликта обеспечит развитие региона, сказал помощник президента Турции Ялчын Топчу. Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Топчу, продолжение конфликта является реальной угрозой безопасности региона.

«Весь мир, и в том числе ООН, признает оккупацию Азербайджанских территорий», - сказал Топчу.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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