Минобороны Азербайджана: Последние заявления Тонояна – часть плана против власти Пашиняна

9 апреля 2019 11:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередные заявления министра обороны Армении чужды нормальной логике и напоминают бред. Об этом Trend сказал глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Дергяхлы, комментируя заявление Давида Тонояна о якобы активизации разведподразделений противника с намерением посеять хаос на территории Азербайджана.

По его словам, речь идет как раз о хаосе среди новых властей Еревана, если человек, представляющий официальную власть Армении, говорит на языке международного террора, руководствуется подобной логикой и делает заявления с угрозами в адрес мирного населения.

«Последние выступления министра обороны страны-оккупанта – часть коварного плана, направленного против власти Пашиняна и рассчитанного на политическую карьеру самого Тонояна», - сказал Дергяхлы.

Он подчеркнул, что азербайджанская армия готова к боям за освобождение земель страны от оккупации, и воинственные угрозы армянских официальных лиц не имеют никакого смысла.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

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