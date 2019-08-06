Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

6 августа 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мониторинг, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 25 июля на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района, завершился без инцидентов.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспршик, его полевые помощники Михаил Олару и Саймон Тиллер

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя, Геннадий Петрика и Огнйен Йович.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )

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