США твердо привержены оказанию помощи в достижении прочного мирного урегулирования карабахского конфликта

30 августа 2019 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - США твердо привержены делу оказания помощи в достижении прочного мирного урегулирования карабахского конфликта. Об этом сказали в пятницу Trend в посольстве США в Баку.

«Как одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены оказанию сторонам помощи в достижении прочного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей. О подробностях такой встречи стороны обычно сообщают одновременно, и в подходящее время, за несколько дней до нее», - отметили в посольстве.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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