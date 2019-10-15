Для поддержки Карабахской общины необходимо учредить специальный фонд — депутат

15 октября 2019 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева "Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак" в Международном дискуссионном клубе "Валдай" и выступление на встрече глав государств СНГ в Ашгабаде стали сокрушительным ударом для Армении и Никола Пашиняна.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Агиль Аббас на заседании парламентского комитета международных отношений и межпарламентских связей на тему "Карабах — это Азербайджан и восклицательный знак".

Он сообщил, что "азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана" должна демонстрировать более жесткую позицию.

""Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана" должна выйти за пределы страны. Для этого нужно уделять особое внимание финансовому вопросу. Армяне везде открывают свои представительства. И мы должны осуществлять поддержку карабахской общине. Почему у карабахской общины не должно быть представительств в Берлине, Париже? Необходимо учредить специальный фонд, чтобы поддерживать эту деятельность и все мы должны помогать этому фонду", - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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