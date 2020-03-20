ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селe Агбулаг Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции армии Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел, Гейарх Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев )