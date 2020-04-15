Саудовская Аравия поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Посольство Саудовской Аравии в Азербайджане направило вербальную ноту МИД Азербайджана в связи с так называемыми «президентскими выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

«Саудовская Аравия вновь выразила свою твердую позицию. В соответствии с резолюциями ООН и Организации исламского сотрудничества (ОИС), страна поддерживает решение конфликта на основе территориальной целостности и в рамках международно признанных границ Азербайджана», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.