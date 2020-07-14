МИД Пакистана: Армения провокационными действиями пытается помешать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Пакистан решительно осуждает нападение армянских войск в направлении Товузского района Азербайджана на азербайджано-армянской границе, которое произошло 12 июля 2020 года, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Пакистана.

«Неразрешенный конфликт в Нагорном Карабахе представляет серьезную угрозу для мира и безопасности в регионе и имеет долгосрочные последствия», - говорится в заявлении МИД Пакистана.

Как отмечается, недавние провокационные действия являются проявлением попытки Армении отвлечь международное сообщество и помешать продолжающемуся процессу переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Пакистан подтверждает свою принципиальную позицию по нагорно-карабахскому конфликту и вновь заявляет о своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, говорится в заявлении.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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