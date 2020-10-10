США не хотят допустить проблем с поставками азербайджанского газа в Европу из-за карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Соединенные Штаты сотрудничают с партнерами, чтобы не допустить проблем из-за возможного прерывания поставок азербайджанского газа в Европу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр энергетики США Дэн Бруйетт на онлайн-семинаре, организованном американским неправительственным Советом по международным отношениям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, какие меры принимает Вашингтон, чтобы европейцы не испытывали возможных проблем с поставками азербайджанского газа из-за конфликта. "Мы по-прежнему наблюдаем рост спроса по всей Европе на газ. Мы собираемся тесно сотрудничать с партнерами в деле разработки [газовых месторождений] Восточного Средиземноморья, например, Левиафан и других, в той мере, в какой мы можем оказать поддержку стимулированию развития пропускной способности трубопроводов с тем, чтобы они могли из Греции направляться в большую часть Европы. Мы думаем об энергетической безопасности и обеспечении стабильности в этих областях", - ответил министр. Речь идет о строительстве Восточносредиземноморского газопровода (EastMed pipeline). Предполагается, что он позволит начать поставки энергоносителей с израильского месторождения Левиафан и кипрского месторождения Афродита через острова Кипр и Крит в континентальную часть Греции и, возможно, довести газ до Италии.

"Конфликт в Нагорном Карабахе нанесет региону со временем серьезный ущерб, если не будет разрешен в весьма короткие сроки", - добавил министр, выразив обеспокоенность в связи с этим.