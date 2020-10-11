Ночной обстрел Гянджи в центре внимания турецких СМИ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Турецкие СМИ широко освещают очередной ракетный обстрел Гянджи, совершенный ВС Армении в два часа ночи 11 октября.

Как передает в воскресенье Trend, турецкий телеканал TRT Haber провел прямую трансляцию с места происшествия, где массированной атаке подверглись гражданские лица.

В связи с ночным обстрелом мирных граждан Азербайджана в Гяндже турецкая газета Hürriyət подготовила новость под заголовком "Коварное нападение Армении", а газета Sabah - "Армения ударила по детям".

Отметим, что ВС Армении в два часа ночи совершили вероломное нападение на мирных граждан, подвергнув ракетному обстрелу многоквартирный жилой дом в центре Гянджи, который находится в десятках километрах от зоны боевых действий. В результате погибли семь человек, 33 человека получили ранения, многочисленным объектам гражданской инфраструктуры нанесен серьезный ущерб.

(Текст: Турал Гараджаев)