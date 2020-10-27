Перемирие закончилось, едва начавшись: именно Армения в очередной раз нарушила договоренности – ФАКТЫ

БАКУ/Trend/ - Если обратить внимание на историю карабахского конфликта, то прослеживается одна очень интересная деталь – действия Еревана всегда были направлены на нарушение достигнутых договоренностей, в частности договоренностей о прекращении огня и гуманитарном перемирии, ставшие актуальными в силу последних известных событий.

Договоренность уже о третьем по счету режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе вступила в силу 26 октября в 8:00 утра. Однако уже через пять минут после вступления режима в силу, Армения нарушила договоренности. Почему?

В 1991, 1992, 1993-х годах были заключены временные соглашения о перемирии:

Казахстан сыграл свою роль во время первой войны в Нагорном Карабахе и предпринял первую попытку мира. Нурсултан Назарбаев, а затем президент России Борис Ельцин попытались положить конец военным действиям. Несмотря на достигнутый консенсус, Армения не прекратила свои атаки. Миротворческие усилия были прекращены во время крушения азербайджанского вертолета МИ-8 с российскими, казахстанскими наблюдателями и высокопоставленными азербайджанскими государственными чиновниками на борту, когда он был сбит Арменией над селом Гаракенд Ходжавендского района 20 ноября 1991 года;

25 февраля 1992 года министр иностранных дел Ирана Али-Акбар Велаяти прибыл в Баку, чтобы применить на карабахской почве опыт ирано-иракской войны. 26 февраля стороны обещали друг другу по телефону прекратить огонь с 27 февраля до 9 часов утра 1 марта, после чего Велаяти приехал в Гянджу и стал дожидаться обещанного. 26 февраля армянские боевики совершили Ходжалинский геноцид;

В мае 1992 года лидеры Армении и Азербайджана встретились в Тегеране и заключили перемирие. Но едва закончились переговоры, как армянские военные штурмом взяли город Шуша;

27 августа в Алма-Ате состоялась встреча министров иностранных дел Казахстана, Азербайджана и Армении. Её проведение было согласовано накануне в телефонном разговоре президентов этих государств. Перемирие вступило в силу 1 сентября 1992 года, но было нарушено в течение нескольких дней армянской стороной;

При посредничестве России заключение соглашения о прекращении огня от 19 сентября 1992 года вступило в силу 25 сентября 1992 года. Нарушено армянской стороной;

Президент Ирана Рафсанджани выступил посредником в заключении соглашения о прекращении огня между сторонами 28 октября 1993 года. Опять Армения нарушила режим прекращения огня;

Бывший президент Армении Роберт Кочарян в своей книге «Жизнь свобода: автобиография экс-президента Армении и Карабаха» писал: «Мы неоднократно пытались договориться с Азербайджаном о перемирии и режиме прекращения огня. Но каждый раз мне почему-то казалось, что нужно воспользоваться неумелыми действиями противника. Мы сумели-таки воспользоваться «окном перемирия» в октября 1993 года, именно тогда, условившись о прекращении огня, 29 октября мы установили де-факто контроль над Зангиланом»;

5-6 декабря 1994 года на саммите СБСЕ в Будапеште для координирования посреднических усилий в рамках СБСЕ было принято решение об учреждении института сопредседательства Минской конференции. На Будапештском саммите действующему председателю СБСЕ было поручено вести переговоры для достижения политической договоренности о прекращении вооруженного конфликта. Указанная политическая договоренность была призвана устранить последствия конфликта и позволить созвать Минскую конференцию;

23 марта 1995 года действующий председатель ОБСЕ выдал мандат сопредседателям Минского процесса. На состоявшемся 2-3 декабря 1996 года саммите в Лиссабоне сопредседатели Минской группы ОБСЕ и действующий председатель ОБСЕ рекомендовали основополагающие принципы нагорно-карабахского урегулирования, которые отвергла Армения, став единственной из 54 стран-членов ОБСЕ, проголосовавших против выдвинутого предложения.

12 мая 1994 года между Арменией и Азербайджаном было достигнуто соглашение о режиме прекращения огня, которое,за исключением локальных и кратковременных нарушений, продлилось до апреля 2016 года;

2 апреля 2016 года после очередной провокации армянской армии произошли масштабные боевые столкновения. В результате армянская армия понесла потери и отошла назад, а азербайджанская армия взяла под контроль новые стратегические высоты. 20 июня 2016 года в Санкт-Петербурге, по инициативе президента России Владимира Путина, прошла встреча президентов России, Азербайджана и Армении;

11 июля 2018 года глава МИД Армении и Азербайджана провели первую встречу после «бархатной революции» в Армении в мае 2018 года. Накануне новое руководство Армении предложило изменить формат переговоров по Карабаху.

12 июля 2020 года после очередной провокации Армении на Товузском направлении азербайджано-армянской границы начались столкновения, которые продолжались с переменной интенсивностью около недели;

Новое руководство Армении пытаясь изменить формат переговоров, а также заявляя о недопустимости каких-либо уступок, фактически сорвала процесс мирных договоров. Новые заявления премьер-министра Армении Н.Пашиняна и руководителей военной хунты в Карабахе указывали на продолжение захватнической политики и существование планов официального Еревана в этом направлении;

27 сентября 2020 года азербайджанская армия жестко отреагировала на новые провокации армянской стороны. В течение месяца были освобождены 4 города, три поселка, 165 деревень. Практически азербайджанская армия за один месяц вернула территории, которые Армения захватила в начале 90-х годов прошлого века в течение нескольких лет;

По сути, режим прекращения огня от 1994 года перестал существовать. Всю ответственность за нынешнюю ситуацию несет Армения, которая последовательно срывала все договоренности как о разрешении конфликта, так и по обеспечению режима прекращения огня;

За короткое время, существовавшие в течение 27 лет, статус-кво и линия соприкосновения были ликвидированы. Сложилась новая ситуация, при которой Армения вынуждена согласиться на вывод войск с территории Азербайджана.

Предлагается отработка темы с учетем нижеследующих тезисов:

За всю историю конфликта, в том числе после подписания в 1994 году Бишкекского протокола, Армения регулярно и последовательно нарушала режим прекращения огня;

Предлагается изложить в хронологической последовательности факты нарушения Арменией договоренностей о прекращении огня, сопровождающихся постоянными провокациями и целенаправленной политикой дестабилизации ситуации. Это позволит со всей очевидностью раскрыть суть захватнической политики Армении и попыток официального Еревана, путем сохранения статус-кво, в дальнейшем добиться аннексии азербайджанских территорий;

Нужно указать, что факты являются очевидным доказательством того, что именно Армения была заинтересована в дестабилизации ситуации на линии соприкосновения 27 сентября 2020 года.