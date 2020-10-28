Армения признала потерю еще 59 военнослужащих

Названо число армянских военнослужащих, уничтоженных в результате контратаки азербайджанской армии.

Как сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ, в новом списке значатся 59 человек.

По различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в несколько раз больше.

Чатинян Арен Артурович, 2000 г.р.

Ованнисян Арут Артакович, 2001 г.р.

Алексанян Ашот Норикович, 2002 г.р.

Мнацаканян Норайр Беникович, 2000 г.р.

Овакимян Ара Максимович, 1988 г.р.

Серобян Севак Левонович, 1987 г.р.

Манучарян Мгер Гарикович, 1990 г.р.

Меликян Ваге Ваагнович, 1996 г.р.

Даллакян Аркадий Феликсович, 1978 г.р.

Гаспарян Айк Давидович, 1984 г.р.

Мелконян Карен Вачикович, 1991 г.р.

Вирабян Геворк Мушегович, 1994 г.р.

Садоян Ара Максимович, 1977 г.р.

Резервист Арсоян Меликсет Саркисович, 1992 г.р.

Резервист Гукасян Артур Араевич, 1991 г.р.

Резервист Мусикян Карен Левонович, 1987 г.р.

Абгарян Геворк Вазгенович, 1980 г.р.

Балаян Гриша Манасевич, 1990 г.р.

Петросян Арен Манвелович, 2001 г.р.

Маргарян Владимир Спартакович, 2002 г.р.

Казарян Мелкон Аветисович, 1982 г.р.

Петросян Мушег Геворкович, 1988 г.р.

Саркисян Гамлет Ашотович, 1994 г.р.

Еганян Эрик Гарникович, 1981 г.р.

Аветисян Сигран Смбатович, 1996 г.р.

Мамиконян Арсен Александрович, 1996 г.р.

Нурбекян Мушег Арутюнович, 1981 г.р.

Давтян Гарик Адамович, 2001 г.р.

Григорян Саак Вараздатович, 1984 г.р.

Овакимян Ара Жирайрович, 1989 г.р.

Резервист Восканян Тигран Рафикович, 1993 г.р.

Казарян Армен Вагинакович, 2001 г.р.

Туманян Гор Сейранович, 2000 г.р.

Габриелян Юра Ашотович, 2002 г.р.

Хомов Ашот Мигранович, 2001 г.р.

Чаталян Рубен Киракосович, 2002 г.р.

Алеян Давид Вачаганович, 2001 г.р.

Кочарян Арман Артушович, 2000 г.р.

Атабекян Арман Санасарович, 2001 г.р.

Геворкян Арег Ваагнович, 2001 г.р.

Хуршудян Левон Геворкович, 2001 г.р.

Аветисян Тигран Геворкович, 2000 г.р.

Геворкян Роман Карапетович, 2000 г.р.

Аветисян Ерванд Мхитарович, 2000 г.р.

Амбарцумян Рубен Каренович, 2001 г.р.

Манукян Левон Араевич, 2000 г.р.

Акопян Давид Арманович, 2001 г.р.

Хачатрян Сережа Арамович, 2001 г.р.

Касабян Арман Камоевич, 2001 г.р.

Иванов Петр Арменович, 2000 г.р.

Агабабян Ваге Нерсесович, 2001 г.р.

Магтесян Гурген Геворкович, 2001 г.р.

Балбабян Артак Азатович, 2001 г.р.

Саядян Торгом Арзуманович, 2001 г.р.

Егикян Ваге Артурович, 2001 г.р.

Арутюнян Епрем Давидович, 2001 г.р.

Калоян Мурад Юрикович, 2000 г.р.

Киракосян Давид Артакович, 2000 г.р.

Мосоян Давид Арамович, 2001 г.р.