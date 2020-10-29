Поддержка населения фронтовой зоны от азербайджанца, проживающего в Казахстане

БАКУ/Trend/ - Продолжается поддержка со стороны наших соотечественников, проживающих в различных странах, азербайджанскому государству, армии, семьям шехидов и населению прифронтовой зоны. Все наши земляки, независимо от места проживания, оказывая поддержку на различных платформах, заявляют, что находятся рядом с нашим государством.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Очередная поддержка населению, проживающему во фронтовой зоне, была оказана председателем “Азербайджанского культурного центра Туркестанской области” Натигом Ибрагимовым. По личной инициативе нашего соотечественника гражданам, проживающим в Физулинском, Джебраильском и других прифронтовых районах, были доставлены медицинские принадлежности и товары повседневного спроса.