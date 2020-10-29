Армения должна уже сегодня вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана - Фуад Мурадов

БАКУ/Trend/ - Армения должна уже сегодня вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в интервью изданию "ГОРДОН" председатель государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов.

«Когда Пашинян говорит: "Карабах – это Армения", становится понятно, что нет никаких переговоров. Когда он говорит: "Мы будем воевать за новые территории", это означает, что они готовятся к нападению, чтобы не менялся статус-кво. За последние 30 лет Минская группа подготовила несколько вариантов решения, но ни один из них не был принят армянской стороной. Они считали, что мы согласимся с нынешней ситуацией. Азербайджан готов к переговорам. И Президент Ильхам Алиев неоднократно об этом говорил. Но, когда кроме тебя никто не хочет мира, с кем ты будешь вести переговоры? Будешь ждать, чтобы они тянули время, построили еще несколько военных объектов, заселили на твои исконные территории сирийских и ливийских армян? Они должны сегодня вывести свои войска с оккупированных территорий. Но с уст армянского руководства не сходит агрессивная риторика. Они говорят: если мы уступим, азербайджанские военнослужащие захватят Армению. Это – несусветная чушь! Нам чужие территории не нужны»,- сказал Мурадов.