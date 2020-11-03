Ни у России, ни у ОДКБ нет оснований для того, чтобы оказывать военную помощь Армении - депутат Госдумы РФ

БАКУ/Trend/ - Руководству Армении следует признать резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахскому конфликту и сесть за стол переговоров вместо того, чтобы продолжать гнать своих граждан на бойню, рассчитывая на чью-то стороннюю помощь.

Об этом сказал Trend депутат Госдумы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев, комментируя обращение премьер-министра Армении Никола Пашиняна к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой начать консультации для определения вида и объема помощи, которую Российская Федерация может предоставить Армении.

Депутат Госдумы отметил, что Россия – великодушная страна, которая с готовностью оказывает поддержку государствам, находящимся с ней в добрососедских и партнёрских отношениях: "Так, мы поставляем Армении российский газ на льготных условиях, вдвое дешевле, чем странам Европы. Более полумиллиона граждан Армении получили возможность выехать на заработки в Россию, помогая своим семьям на родине - за 2019 год сумма индивидуальных денежных переводов из России в Армению составила свыше миллиарда долларов. В период пандемии COVID-19 Армения стала третьей страной по числу полученных из России тест-систем и реагентов для лабораторной диагностики коронавируса.

В ответ на это правительство Армении в последние годы укрепляет отношения с Западом, а с Россией создаёт все новые предпосылки для возникновения напряжённости.

Я назову лишь несколько ситуаций, в которых армянское руководство повело себя недружественно по отношению к России: это и митинги перед российской военной базой в Гюмри с агрессивными транспарантами "Русская армия – вон из Армении!", и возбуждение уголовных дел против дочерних предприятий российских компаний – "Газпром Армения" и "Южнокавказская железная дорога", и участие армянских вооружённых сил в совместных военных учениях с Североатлантическим альянсом, при этом являясь членом ОДКБ, и недавнее ограничение вещания российских телеканалов на территории Армении. А открытие в центре Еревана памятника нацисту - пособнику фашистов Гарегину Нжде и вовсе стало плевком в душу тем, кто победил гитлеровскую Германию в страшной войне, в том числе и армянским воинам, сражавшимся против фашистов в рядах советской армии".

Дмитрий Савельев добавил, что лицемерие армянских политиков в очередной раз подтвердилось в обращении премьер-министра Никола Пашиняна к президенту России Владимиру Путину, в котором армянская сторона просит определить вид и объём российской помощи для обеспечения безопасности Армении: "Фактически это обращение – не более чем очередная попытка втянуть нашу страну в нагорно-карабахский конфликт, так как боевые действия идут не на территории Армении, Азербайджан не намерен захватывать армянские земли, и ни Россия, ни ОДКБ не имеют оснований для того, чтобы оказывать военную помощь Армении.

На мой взгляд, армянские политики должны понять очевидную вещь: не могут в межгосударственных отношениях одновременно уживаться вражда и дружба, а внутри Армении достаточно более насущных проблем, чем участие в военных авантюрах – народ страдает от нарастающих экономических проблем, цены на продовольствие растут, по числу умерших от коронавируса в пересчёте на 100 тысяч жителей страна вышла на четвёртое место в мире. Руководству Армении следовало бы признать резолюции Совбеза ООН по нагорно-карабахской проблеме и сесть за стол переговоров вместо того, чтобы продолжать гнать своих граждан на бойню, рассчитывая на чью-то стороннюю помощь".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)