Лавров обсудил с сопредседателями ОБСЕ координацию посреднических усилий по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обсудили на встрече в среду ситуацию в Нагорном Карабахе и рассмотрели координацию дальнейших посреднических усилий трех стран, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 10 ноября этого года, - говорится в сообщении МИД РФ. - Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран".