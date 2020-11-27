Путин обсудил с членами Совбеза деятельность российских миротворцев в Карабахе

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин на совещании в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил работу гуманитарной миссии и российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся также разговор о деятельности российских миротворцев и о работе гуманитарной миссии в Карабахе", - сказал он.