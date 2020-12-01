Азербайджанцы, проживающие в Швейцарии, направили письмо протеста газете “Le Temps”

БАКУ/Trend/ - Швейцарская газета “Le Temps” представила читателям карабахские реалии в искаженной форме, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

B связи с этим наши соотечественники направили редакции газеты “Lе Temps” письмо протеста.

В письме говорится, что азербайджанцы, проживающие в этой стране, испытывают чувство глубокого сожаления в связи с тем, что орган печати, которому по сути следует занять нейтральную позицию, поддался на армянскую провокацию, а также представил общественности страны карабахские реалии в искаженной форме. Кроме того, в письме сообщается о том, что в результате Ходжалинского геноцида и проведенной Арменией политики этнической чистки более миллиона азербайджанцев были изгнаны из родных очагов, а резолюции, принятые Советом Безопасности ООН в связи с захватнической политикой Армении, не выполнялись на протяжении 27 лет.

Кроме того, до внимания редакции газеты была доведена информация о террористических актах, совершенных оккупационной армянской армией с 27 сентября против гражданского населения Азербайджана, проживающего далеко от фронтовой зоны, и экологическом терроре, учиненном армянами на оккупированных азербайджанских землях.