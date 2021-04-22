Трехстороннее заявление по Карабаху - очень важный шаг по защите прав человека - МИД Германии

БАКУ /Trend/ - Трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, положившее конец второй Карабахской войне, является очень важным шагом в защите прав человека.

Как сообщает Trend, об этом сказал государственный министр по делам Европы Федерального министерства иностранных дел Германии, специальный представитель федерального правительства при председательстве Германии в Комитете министров Совета Европы Михаэль Рот в ходе 14-го заседания весенней пленарной сессии ПАСЕ, прошедшего в "гибридном" формате.

Отметим, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель указала на важность соблюдения международного права, чтобы избежать в будущем конфликтов, подобных нагорно-карабахскому.

«Порядок на основе правил - это важный принцип сосуществования. Когда суверенитет и целостность государств ставится под сомнение, это противоречит нашим общим ценностям. Мы увидели это на примере событий в Нагорном Карабахе. Совет Европы здесь может играть решающую роль при условии, что все его институты будут сплоченными», - сказала Меркель в видеообращении в ходе весенней сессии ПАСЕ.

После 44-дневных военных действий по освобождению своих территорий от армянской оккупации - с конца сентября по начало ноября 2020 года - Азербайджан подтолкнул Армению к подписанию документа о капитуляции. С совместным заявлением по этому поводу выступили президенты Азербайджана и России и премьер-министр Армении.

Так, 10 ноября 2020 года было объявлено полное прекращение огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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