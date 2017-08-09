Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новых дорог на территории бывшей «Советской» в Баку (ФОТО) (версия 2)

9 августа 2017 12:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял участие в открытии круга перед Государственным комитетом статистики, проспекта Наримана Нариманова и улицы Абдуллы Шаига на территории бывшей «Советской» в Ясамальском районе Баку.

Председатель ОАО «Азеравтойол» Салех Мамедов подробно проинформировал главу государства о работе, проделанной в рамках проекта по строительству новых дорог, работах по благоустройству и озеленению на территории бывшей «Советской» города Баку.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак официального открытия новых дорог.

В заключение было сделано фото на память.

Затем Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проведенными на реконструированном круге перед Государственным комитетом статистики.

Глава государства посетил здесь памятник одному из видных представителей азербайджанской литературы Микаилу Мушфигу, возложил к его подножию цветы.

Azernews Newspaper
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