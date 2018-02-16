Италия является одним из самых важных партнёров Азербайджана в ЕС - министр

БАКУ /Trend/ - Италия является одним из самых важных партнеров Азербайджана в Европейском союзе и страна заинтересована в дальнейшем углублении этого сотрудничества. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, на встрече с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано в рамках рабочего визита в Германию для участия на Мюнхенской конференции по безопасности.

Министры, отметив наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и Италией во многих сферах, подчеркнули значение взаимных визитов высокого уровня с точки зрения дальнейшего углубления связей.

Итальянский министр назвал Азербайджан надежным партнером Италии, которая придает особое значение этому сотрудничеству.

Стороны обсудили сотрудничество между странами в энергетической сфере, в частности в рамках проекта "Южный газовый коридор" и в этом контексте, подчеркнули важность проектов TANAP и TAP. Итальянский министр отметил значение этих проектов, которые обеспечат энергетическую безопасность и диверсификацию газоснабжения его страны. В этом контексте, были высоко оценены итоги четвертой встречи министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора", который состоялся 15 февраля 2018 года в Баку.

Мамедъяров, проинформировав о транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад, а также железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, отметил важность развития сотрудничества в этом направлении.

Министр высоко оценил внесение Италией, в качестве действующего председателя ОБСЕ в 2018 году, в число приоритетов урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта при посредничестве и усилии сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Эльмар Мамедъяров, проинформировав о ходе переговорного процесса, добавил, что в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, составляющих основу решения конфликта, и документами ОБСЕ должен быть обеспечен немедленный, полный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

На встрече также был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, представляющих взаимный интерес и регионального сотрудничества в рамках Европейского союза.

(Текст: Али Гасымов)

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