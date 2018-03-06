Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник поздравил азербайджанских женщин с Международным женским днем.

«Уважаемые женщины, сердечно поздравляю вас, всех азербайджанских женщин с Международным женским днем - 8 марта. Желаю каждой из вас здоровья, счастья и успехов в работе.

Наши матери имеют исключительные заслуги в сохранении многовекового богатого наследия народа, создавшего сокровищницу своих неповторимых культурно-духовных ценностей на стыке цивилизаций, в сохранении чистоты языка, ставшего ярким выразителем нашего национального сознания.

Обладающая высокой нравственностью азербайджанская женщина, описываемая в нашей литературе как олицетворение вечной красоты и нежности, как символ преданности, оставила неизгладимый след в летописи борьбы края, отличаясь сильной волей, патриотизмом и самоотверженностью.

В определенные периоды, когда наше прошлое подвергалось сложным социально-политическим переменам, она, всегда демонстрируя терпение, доказала, что является непоколебимой моральной опорой общества", - говорится в поздравлении.

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