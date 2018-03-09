ЦИК: Миссия ОБСЕ может наблюдать за всеми процессами, связанными с президентскими выборами в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Миссия ОБСЕ может непосредственно наблюдать за всеми процессами, связанными с президентскими выборами в Азербайджане.

Об этом в пятницу сказал председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на встрече с главой наблюдательной миссии Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Корин Йонкер, сообщает ЦИК.

Поприветствовав главу и членов наблюдательной миссии, Панахов выразил удовлетворение встречей и высоко оценил инициативу по ее организации.

Корин Йонкер выразила благодарность председателю ЦИК за теплый прием и сказала, что они будут наблюдать за предвыборными процессом и процессом в день голосования.

Затем члены наблюдательной миссии поинтересовались подготовкой к президентским выборам в Азербайджане, назначенным на 11 апреля.

Панахов рассказал об организации выборов на высоком уровне, проделанной работе по проведению прозрачных и справедливых выборов и широкомасштабной просветительской программе ЦИК.

Председатель ЦИК рассказал членам наблюдательной миссии о деятельности комиссии и многочисленных проектах, направленных на обеспечение прав граждан страны свободно избирать и быть избранными, а также сказал, что все шаги предпринимаются в условиях полной прозрачности.

Панахов сказал, что ЦИК всегда открыта для сотрудничества с международными организациями, а также отметил, что в настоящее время профессиональная рабочая группа ведет проверку представленных подписных листов и других избирательных документов. Полностью открытый для общества процесс проверки регулярно контролируется полномочными представителями политических партий, кандидатов в президенты и средствами массовой информации. Панахов пригласил членов наблюдательной миссии принять активное участие в проверке подписных листов, а также в любых других процессах, связанных с выборами в целом.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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