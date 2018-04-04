Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового центра Службы ASAN

4 апреля 2018 19:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проектировании и строительстве центра Службы ASAN в Агджабединском районе.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства центра Службы ASAN в Агджабединском районе из суммы, указанной в подпункте 1.52.4 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте будет выделено пять миллионов манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов – обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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Azernews Newspaper
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