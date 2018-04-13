Помощник миссии БДИПЧ: Заключение по выборам в Азербайджане наблюдателей Бюро было подготовлено заранее (версия 2)

13 апреля 2018 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественность Азербайджана и представители СМИ выразили справедливый протест в связи с предвзятым отчетом, подготовленным по президентским выборам наблюдательной миссией БДИПЧ ОБСЕ.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал помощник по политическим вопросам наблюдательной миссии Бюро Вугар Ахмедов.

Была надежда, сказал Ахмедов, что после этого протеста БДИПЧ изменит свое решение, но оно не отказалось от своего предвзятого мнения.

«Вместе с представителями БДИПЧ мы провели наблюдения и до выборов, и в день выборов, убедились, что для всех кандидатов созданы одинаковые условия. Но, к сожалению, миссия БДИПЧ выступила с заявлением о якобы серьезных нарушениях. Это заявление было заранее подготовлено и передано им. К сожалению, такое заявление делает миссия, в которой я участвую. Считаю, что на то были причины», - сказал Ахмедов.

По его словам, в подготовке этого предвзятого отчета активно участвовал заместитель руководителя миссии БДИПЧ Стефан Краузе.

«Я общался с ним и сказал, что в отчете нет ничего о наших встречах, но увидел, что он настроен к Азербайджану негативно. Я говорил и с другим членом миссии Эголом Тильпуновым, который сказал, что о том, что будут нарушения, было известно заранее. Я спросил: откуда вы знаете, что будут нарушения? Он сказал, что «у меня заранее есть информация, и отчет у нас уже готов». Затем добавил, что Стефан Краузе уже подготовил отчет, который будет обнародован на следующий день после выборов. Я вновь спросил: выборы еще не проведены, а у вас уже отчет готов? Как это может быть? Он ответил, что Краузе и раньше бывал в Азербайджане и все сам знает. Все это говорит о том, что эти лица, независимо от того, что они наблюдают, будут представлять предвзятый отчет, и, к сожалению, так и случилось», - сказал Ахмедов.

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