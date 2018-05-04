В Службе госбезопасности прошел "круглый стол" на тему "Гейдар Алиев и азербайджанская молодежь"(ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В музее «Шохрат» академии имени Гейдара Алиева Службы государственной безопасности (СГБ) прошел «круглый стол» на тему «Гейдар Алиев и азербайджанская молодежь», приуроченный к 95-летнему юбилею общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает СГБ в пятницу.

В мероприятии приняли участие руководство, преподаватели и курсанты академии, ветераны органов безопасности Азербайджана, "Волонтеры ASAN", представители молодежных организаций, являющихся членами Национального совета молодежных организаций Азербайджана.

Участники мероприятия сначала с глубоким уважением почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к памятнику гениального руководителя.

В ходе знакомства с музеем «Шохрат», обладающим уникальным содержанием и изящным оформлением, представители молодежи были проинформированы о том, что демонстрируемые здесь редкие экспонаты, документы и архивные материалы отражают подробную информацию о содержательной жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева, его неоценимой роли в судьбе азербайджанского народа, в том числе период его службы в органах государственной безопасности, которым великий лидер посвятил 25 лет своей жизни, а также об операциях, проведенных непосредственно под его руководством.

Затем в конференц-зале музея была продемонстрирована музыкальная видеокомпозиция, отражающая жизнь и деятельность великого лидера.

На «круглом столе» была предоставлена подробная информация о самоотверженной службе народу, преданности Родине Гейдара Алиева, имевшего неизмеримые исторические заслуги во всестороннем процветании Азербайджана, внесшего бесценный вклад в сохранение государственной независимости и безопасности, подчеркнуто, что азербайджанский народ с большой любовью и торжественно отмечает 95-летний юбилей великого лидера. Было доведено до внимания, что молодое поколение должно глубоко изучать наследие азербайджанства, патриотизма и государственности гениальной личности Гейдара Алиева во имя обеспечения надежного будущего республики. Работа, осуществляемая соответствующими государственными органами и общественными организациями в этой сфере заслуживает одобрения.

Выступившие представители молодежи заявили, что под мудрым руководством достойного преемника курса государственности общенационального лидера – Президента Азербайджана Ильхама Алиева всегда будут идти в передних рядах на пути необратимого и решительного осуществления успешной политики во имя могущества, процветания и безопасности независимого Азербайджана, еще теснее сплотятся вокруг Верховного главнокомандующего во имя защиты Азербайджана от любых коварных посягательств.

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