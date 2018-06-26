Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан благодаря экономическому потенциалу чувствует себя очень комфортно

26 июня 2018 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан благодаря экономическому потенциалу чувствует себя очень комфортно.

Об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая во вторник на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

"Для создания сильной армии должна быть сильная экономика. Мы в этом направлении работали очень активно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за последние 15 лет не было второй такой страны, развивающейся в экономической сфере, как Азербайджан.

«Наша экономика выросла в 3,2 раза. Сегодня Азербайджан благодаря экономическому потенциалу чувствует себя очень комфортно. Азербайджан на самых передовых позициях в рейтингах всех ведущих международных организаций. По развитию Азербайджан на третьем месте в мировом масштабе среди развивающихся стран. Мы живем за свой счет. Не получаем никакой помощи, необходимости в этом нет. Заработанные своим трудом средства мы направляем на решение основных задач, стоящих перед страной. Среди них на первом месте строительство армии. Могу сказать, что с 2003 года и по сегодняшний день наши военные расходы увеличились в 15 раз», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане будет создан кластер малого и среднего бизнеса
Бизнес 17:46
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром культуры и исламской ориентации Ирана
Политика 15:35
Президент Азербайджана: Апрельские бои развеяли миф, созданный Арменией о своей армии
Политика 14:19
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия в числе сильных армий мира
Политика 13:25
В Азербайджане утверждены новые правила перерасчета надбавок к трудовым пенсиям
Политика 12:43
Президент Ильхам Алиев принял начальника Генштаба ВС и министра обороны Турции
Политика 12:38
Президент Ильхам Алиев: Настанет день, когда азербайджанский флаг, поднятый на освобожденных от оккупации землях, будет демонстрироваться на военном параде на площади Азадлыг
Политика 12:20
Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев: Нахчыванская операция была проведена с большим профессионализмом
Политика 10:47
В Баку прошел военный парад в связи со 100-летним юбилеем ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10:36
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали военный парад по случаю 100-летия создания ВС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 10:12
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон "О государственной пошлине"
Политика 25 июня 20:24
Президент Ильхам Алиев поздравил главу Джибути
Политика 25 июня 18:32
Нужно отказаться от двойных стандартов в отношении Азербайджана - Ганира Пашаева
Политика 25 июня 16:20
Президент Ильхам Алиев удостоил группу военнослужащих минобороны высших воинских званий и наград
Политика 25 июня 14:45
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в приобретении военной техники у Пакистана
Политика 25 июня 14:30
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения поднялись на самый высокий уровень стратегического партнерства
Политика 24 июня 23:40
Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой на президентских выборах
Политика 24 июня 21:37
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с госсекретарем Совета безопасности Беларуси
Азербайджан 24 июня 20:53