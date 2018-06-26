Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан благодаря экономическому потенциалу чувствует себя очень комфортно

БАКУ /Trend/ - Сегодня Азербайджан благодаря экономическому потенциалу чувствует себя очень комфортно.

Об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, в частности, сказал, выступая во вторник на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку в связи со 100-летним юбилеем Вооруженных сил Азербайджана.

"Для создания сильной армии должна быть сильная экономика. Мы в этом направлении работали очень активно", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что за последние 15 лет не было второй такой страны, развивающейся в экономической сфере, как Азербайджан.

«Наша экономика выросла в 3,2 раза. Сегодня Азербайджан благодаря экономическому потенциалу чувствует себя очень комфортно. Азербайджан на самых передовых позициях в рейтингах всех ведущих международных организаций. По развитию Азербайджан на третьем месте в мировом масштабе среди развивающихся стран. Мы живем за свой счет. Не получаем никакой помощи, необходимости в этом нет. Заработанные своим трудом средства мы направляем на решение основных задач, стоящих перед страной. Среди них на первом месте строительство армии. Могу сказать, что с 2003 года и по сегодняшний день наши военные расходы увеличились в 15 раз», - сказал Президент Ильхам Алиев.

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