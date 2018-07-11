ЕС и Азербайджан определили приоритеты партнерства

11 июля 2018 14:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Брюсселе Европейский союз (ЕС) и правительство Азербайджана парафировали приоритеты партнерства, сообщил в среду Trend глава отдела по политическим и социальным вопросам и связям с общественностью представительства ЕС в Азербайджане Денис Даниилидис.

Документ с азербайджанской стороны подписал министр иностранных дел страны Эльмар Мамедъяров, а от ЕС - глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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