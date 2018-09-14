Президент Ильхам Алиев поздравил коллектив газеты «Азербайджан» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу направил поздравление коллективу газеты «Азербайджан» в связи со 100-летним юбилеем издания.

"Сердечно поздравляю вас со 100-летним юбилеем газеты «Азербайджан» и желаю успехов в вашей деятельности.

Газета «Азербайджан», занимающая особое место в истории нашей независимой государственности, внесшая неоценимый вклад в развитие национальной печати, начала выходить в 1918 году как официальный орган Азербайджанской Демократической Республики. В течение непродолжительного времени издания газета, выходившая лишь два года и приостановившая свою деятельность с падением первой республики, превратившись в трибуну видных представителей интеллигенции, известных представителей общественности, сыграла важную роль в просвещении нашего народа, реализации его идеалов государственности, повышении культуры, сохранении духовных ценностей.

Газета «Азербайджан», издание которой возобновилось в конце ХХ столетия после повторного обретения независимости, продолжая свои традиции, отличалась активным участием в процессе строительства национального государства. Обеспечение свободы слова и информации как составной части демократического развития, создание благоприятных условий для свободной деятельности средств массовой информации открыли новые возможности для более эффективного выполнения нашей национальной печатью, в том числе газетой «Азербайджан», своей миссии. Газета неуклонно соблюдала принципы профессионализма, объективности и патриотизма, осуществляла целенаправленную деятельность в области доведения до азербайджанской общественности правды о государственной политике в деле социально-экономического прогресса нашей страны, формирования гражданского общества, укрепления национального согласия и других сферах.

Сегодня, когда наша республика динамично развивается, когда обновляются все сферы общества, а также в атмосфере конкуренции, обусловленной деятельностью многочисленных информационных ресурсов, наша печать должна с еще большей решимостью выполнять стоящие перед ней задачи во имя решения общенациональных вопросов, благосостояния общества. Уверен, что в предстоящий период коллектив газеты «Азербайджан» также успешно справится с этим трудным и почетным делом", - говорится в поздравлении.

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