Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму по расширению цифровых платежей (версия 2)

26 сентября 2018 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годы».

Согласно распоряжению, Центральному банку поручено скоординировать выполнение мер, предусмотренных в Государственной программе; раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе выполнения мер, предусмотренных в Государственной программе.

Мониторинг и оценку выполнения мер, предусмотренных в Государственной программе, по заказу Центрального банка будет осуществлять Центр анализа экономических реформ и коммуникации.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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