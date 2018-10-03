Заседания парламента Азербайджана проходят достаточно открыто и прозрачно - депутат

3 октября 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Происходящее в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана представляется общественности страны так, как есть.

Об этом на заседании парламентского комитета по правам человека сказал в среду председатель Совета печати, депутат Афлатун Амашев.

По его словам, пленарные заседания и заседания комитетов парламента Азербайджана проходят достаточно открыто и прозрачно.

«В Милли Меджлисе депутаты могут поднять любую проблему, никто никого не перебивает. Азербайджанское общество необходимо правильно информировать об этом», - сказал Амашев.

Депутат отметил, что в социальных сетях, в отдельных публикациях авторы не доносят до азербайджанского общества подробную информацию о деятельности Милли Меджлиса.

«Хотелось бы, чтобы азербайджанские медиа, используя сотрудничество Совета печати и Милли Меджлиса, укрепили связи с парламентом и донесли до азербайджанского общества, что действительно может Милли Меджлис», - сказал Амашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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