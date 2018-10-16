Азербайджан и Чехия обсудят перспективы развития военного сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов с 17 по 20 октября будет находиться с рабочим визитом в Чехии, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Визит состоится по приглашению министра обороны Чехии.

В рамках визита предусматриваются встречи с министром обороны Чехии и руководителями других государственных структур, а также ознакомление с продукцией, производимой предприятиями оборонной промышленности этой страны.

В ходе встреч состоится широкий обмен мнениями о перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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