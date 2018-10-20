Али Гасанов: Самой кровавой трагедией после развала СССР является Ходжалинская трагедия (версия 3)

КАЙСЕРИ /Trend/ - В турецком городе Кайсери на территории муниципалитета Талас в субботу состоялась церемония открытия памятника жертвам Ходжалинской трагедии.

В церемонии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов, азербайджанские депутаты, члены Государственной думы России.

В ходе выступления на мероприятии Али Гасанов поблагодарил турецких и российских депутатов за подробную оценку, данную Ходжалинской трагедии.

"Здесь были затронуты многие вопросы. Выступили депутат Государственной думы России Дмитрий Савельев, депутат Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым. Председатель муниципалитета Талас и другие выступившие дали подробную оценку Ходжалинской трагедии. В Ходжалы были убиты мирные жители. Они были убиты по причине того, что являлись азербайджанцами, тюрками. В ту ночь убивали всех подряд. Убивали даже стариков и детей, покидающих город. После развала Советского Союза самой кровавой трагедией, вошедшей в историю, стала Ходжалинская трагедия. Начиная с 1991 года, государства, отделившиеся от СССР, начали защищать свои границы, развивать независимость и обеспечивать свою благополучную жизнь. С тех пор самой кровавой страницей в истории является Ходжалинская трагедия. До этого в истории происходило множество трагедий. Но эта трагедия по своему охвату, по причине ее совершения ничем не отличается от геноцида. Именно понятие «геноцид» верно отражает суть этой трагедии", – сказал Али Гасанов.

Он отметил, что фактом, вызывающим сожаление является то, что совершившие эту трагедию все еще находятся на свободе. «Они все еще строят свою политику. Они представляли Армению во всех международных организациях. Им предоставляли слово, зная, что они являются преступниками. Однако азербайджанское государство, доводя до всего мира правду о Ходжалы, издавая книги о Ходжалы, возводя памятники в память о жертвах этой трагедии, не намеревается прививать враждебные настроения против армянского народа. Мы хотим, чтобы мировое сообщество узнало тех преступников, вышедших из армянского народа и долгое время пребывавших у власти. Мы хотим довести суть совершенных ими деяний, чтобы такие кровавые трагедии больше не повторялись. Если история не даст этому оценку, такие события могут повториться. Поэтому мы призываем миролюбивое человечество дать правильную оценку этой трагедии», - сказал Али Гасанов.

Он добавил, что Азербайджан больше всех желает в регионе мира. «Руководители того самого захватнического режима удерживают под оккупацией наши земли. Мы же хотим вернуть эти земли мирным путем. Потому что война вновь обойдется ценой крови безвинных людей», - сказал Али Гасанов.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го советского мотострелкового полка осуществили акт геноцида против жителей азербайджанского города Ходжалы. В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 человек, 487 человек были ранены, 1275 взяты в плен. Многие из них не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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