Президент Ильхам Алиев регулярно осуществляет меры для улучшения благосостояния малообеспеченных семей - Хады Раджабли

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям является еще одним примером заботы главы государства. Об этом в субботу сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по труду и социальной политике Хады Раджабли.

Раджабли отметил, что глава государства регулярно осуществляет меры, связанные с малообеспеченными семьями, предпринимает шаги по улучшению их благосостояния.

«Социальная политика в Азербайджане всегда была одним из приоритетных направлений, и глава государства постоянно проявляет заботу о малообеспеченных семьях. Потому что в основе политики Азербайджана по социальной защите находятся человеческий фактор, благополучие людей», - сказал он.

Раджабли подчеркнул, что многочисленные проекты, реализованные до сих пор в стране по инициативе главы государства, направлены на усиление социальной защиты, улучшение социального благосостояния людей.

«В результате всей этой деятельности за 15 лет в стране открылись 1,9 миллиона новых рабочих мест, более чем в пять раз выросли заработные платы, более чем в восемь раз - пенсии, уровень безработицы снизился до пяти процентов, уровень бедности - с 49 до 5,4 процента», - сказал Раджабли.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева о предоставлении единовременной помощи малообеспеченным семьям к 28 декабря 2018 года каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, будет выплачена единовременная помощь в размере 100 манатов по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года. В целях финансирования единовременной помощи из неизрасходованного остатка средств, предусмотренных в госбюджете на 2018 год для адресной государственной соцпомощи и социальных пособий, выделены пять миллионов манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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