Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном мероприятии в воинской части СГБ (ФОТО) (версия 2)

31 декабря 2018 23:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Н-ской воинской части Службы государственной безопасности (СГБ) состоялось мероприятие по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и новогоднего праздника.

В мероприятии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

Начальник Службы государственной безопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев от имени Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева поздравил личный состав воинской части с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, пожелал солдатам и офицерам успехов в таком доблестном и ответственном деле, как защита Родины.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - миролюбивая, стабильная страна, и мы всегда будем беречь нашу независимость, стабильность и безопасность
Политика 28 декабря 2018 20:12
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в традиционном праздничном веселье для детей (ФОТО)
Политика 28 декабря 2018 20:10
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса жилых зданий для беженцев и вынужденных переселенцев в Сумгайыте (ФОТО)
Политика 27 декабря 2018 16:22
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после реконструкции в парке отдыха в жилом массиве Ени Ясамал (ФОТО)
Политика 26 декабря 2018 13:44
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Ясамальского жилого комплекса (ФОТО)
Политика 26 декабря 2018 12:12
Заявление Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики
Политика 25 декабря 2018 10:08
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: В мире возрастают напряженность, риски, угрозы, Азербайджан же является пространством стабильности
Политика 00:41
Президент Ильхам Алиев: В 2018 году Азербайджан добился серьезных позиций в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Политика 00:27
Президент Ильхам Алиев: 2018 год был успешным для Азербайджана
Политика 31 декабря 2018 23:55
Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в аэропорту Амстердама (Обновлено)
Европа 31 декабря 2018 23:41
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном мероприятии в воинской части СГБ (ФОТО)
Политика 31 декабря 2018 23:17
Ученые рассказали, какие продукты полезны для сердца
В мире 31 декабря 2018 22:25
Террористы обстреляли Алеппо, ранены двое мирных жителей
Арабские страны 31 декабря 2018 22:05
Число жертв ЧП в Магнитогорске возросло до семи (Обновлено)
Россия 31 декабря 2018 21:28
Глава МВД Франции заявил, что "желтые жилеты" хотят устроить беспорядки на Новый год
Европа 31 декабря 2018 20:59