Хикмет Гаджиев: Европейские парламентарии должны расследовать деятельность фигурантов «коньячной дипломатии» Армении (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Как отметил Президент Азербайджана на состоявшемся накануне заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития 2018 года, и предстоящим задачам, Армения открыто проводит «коньячную дипломатию». Таким образом, подкупаются коррумпированные политики в Европарламенте и в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), а также в законодательных органах ряда западных стран, и эти лица, используя клевету и лживую информацию в грязной форме осуществляют провокации в отношении Азербайджана.

Об этом в субботу сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Заведующий отделом подчеркнул, что комитеты по этике Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламента, а также парламентов ряда западных стран должны провести расследования, изобличающие незаконную и коррумпированную деятельность политиков и членов парламента.

Гаджиев привел следующий пример: «Наблюдатели перечисленных институтов, осуществлявшие наблюдения за ходом парламентских выборов, проведенных в Армении в 2017 году криминальным режимом, в заключительных отчетах утверждали, что на выборах были обеспечены фундаментальные свободы. На этих выборах представители режима криминальной хунты набрали более 50 процентов голосов, а на последних парламентских выборах не смогли собрать больше пяти процентов голосов. Впоследствии армянский народ позорно сместил с политической арены режим криминальной хунты. Картина полностью проясняется, то есть, многие политики, представленные в вышеперечисленных институтах, стали сотрудничать с криминальным режимом Армении в обмен на определенные материальные интересы, а именно, в обмен на «коньячную дипломатию», участвуют в фальсификации выборов, а затем преподносят их как «демократические». На каких основаниях эти лица говорят о демократических ценностях? Часть этих политиков, давших подобными отчетами легитимность режиму криминальной хунты, все еще продолжают представлять эти институты. О какой нравственности могут говорить такие политики как члены Европарламента Ярослав Стетина и Франк Энгель, которые, сидя в Брюсселе за одним столом с Сержем Саргсяном, обсуждали криминальные действия политического характера, поддержали выборы режима криминальной хунты, незаконно посетили оккупированные азербайджанские территории? Финансовый источник «коньячной дипломатии» Армении состоит из криминальных денег. Здесь развиваются криминальная деятельность и политический лоббизм, дополняющие друг друга. В странах Европы, в том числе, в Германии, Испании, Чехии и Бельгии под видом «армянской мафии» были выявлены большие организованные преступные группировки. Они занимались не только криминальной деятельностью, но и политическим лоббизмом. Некоторые члены этих криминальных групп были арестованы по дипломатическим паспортам, выданным МИД Армении. В уголовном деле, возбужденном в связи с армянской мафией, упоминаются имена ряда политиков, осуществляющих антиазербайджанскую кампанию и незаконно посетивших оккупированные азербайджанские территории. В этом процессе проходят и имена ряда послов Армении. Азербайджан считает, что комитеты по этике Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и Европарламента, а также парламентов ряда западных стран должны провести расследования, изобличающие незаконную и коррумпированную деятельность политиков и членов парламента. Также в этих рамках должны расследоваться корни антиазербайджанских кампаний. В противном случае говорить о справедливости и демократических ценностях невозможно».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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